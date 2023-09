Eric AZOULAY

" une société ne peut distancer ses concurrents que si elle peut établir une différence qu'elle peut préserver ", Michaël Porter



15 ans d'activité dans l'audiovisuel ( CANAL+ )

Sens relationnel / Organisation / Créativité

Attrait pour Technologie & Design



Compétences : marketing, informatique, communication, commercial

(management, gestion projet, animation réunions, coordination, ...)

Expérience audiovisuel / TV (GROUPE CANAL+, M6), produits high-tech, photographie, numérique



Double compétence :

. Marketing (Master II Marketing Stratégique & Management Commercial, Major Promo - IFOCOP, Rungis)

&

. Systèmes d'Information (Maîtrise Informatique - Université Pierre et Marie Curie, Paris 6)



IDée de Développement : service novateur dans le domaine de la Photo Numérique ...



__________________________________________________________

° Marketing stratégique et opérationnel °

Analyse stratégique externe et interne d’un environnement

Positionnement offre

Mise en place mix-marketing

Construction supports promotion et aide à la vente



° Informatique °

Gestion environnements projets : développement, recette et production

Installation, suivi et optimisation bases de données

Analyse besoins utilisateurs métiers, assistance MOA

Utilisation avancée Microsoft Windows, Office, internet et logiciels



° Management °

Recrutement

Définition objectifs et évaluation performances

Communication et coordination acteurs projet

Animation réunions : comités direction, comités pilotage, suivi projets, plans action



° TV °

Grilles-types, conducteurs antenne et émission

Ayant-droits, bandothèque, PAD, automate diffusion



Anglais



Mes compétences :

Responsable

Marketing

Consultant

Audiovisuel

Communication

Bases de Données

Offre technologique Sony, Samsung