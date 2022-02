Mohamed ZERGAOUI

Formation, conseil et développement en stratégies numériques et innovations technologiques principalement à destinations des entreprises du secteur d'activités des médias.

Expert invité ePub 2.0 et ePub 3.0 à l'IDPF

Editeur de la spécification DSDL Part 4 (NVDL) et Part 10

XML Guild (www.xmlguild.org)

Représentant de la France à l'ISO (pour DSDL, ODF et Open XML)

Organisateur de XML Prague et SVG Open

Membre actif aux groupes de travail du W3C : XSLT 3.0, XProc 1.0, WebApps et MathML

Création du siteArray

Mes compétences :

Formateur en edition numérique

Conseil en stratégie numérique

Formateur livre numérique

Formateur en edition multisupport

XML

ePub 3.0

XQuery

Multimedia

XSLT

W3C

SVG

ISO

Java

DTD

CSS