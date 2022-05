Sébastien LIAGRE

Mon espoir… Convaincre les décideurs avec ce profil atypique qui est le mien

_________________________________________________________________________________________

Verbatim - http://blog-experts.cadres.apec.fr:

« Les profils atypiques permettent de lutter contre l'effet de clonage »



« A mon avis les recruteurs ont peur de se tromper, mais aussi par facilité, ils se contentent de recruter des candidats ayant déjà une expérience du secteur. Dommage ils se privent de tout un vivier de compétences. A force de recruter des clones, cela facilite la consanguinité, ce qui est mauvais pour l'entreprise. »

_________________________________________________________________________________________



Passionné de NTIC (Nouvelles Technologies d'Informations et de Communication), du web, de l'informatique en général et mordu d’innovation. En veille technologique, lire, découvrir, apprendre sur le web, sont mes activités journalières principales.

Après une carrière tout autre et une inaptitude à mon précédent métier (Préparateur en produits carnés), je me suis donné les moyens d’apprendre et d’évoluer vers un autre métier.

Autodidacte, depuis plus d’une quinzaine d’années, j’apprends à utiliser les divers outils informatiques.

Cette pratique en autodidacte m’a permis de développer une grande autonomie et une capacité de recherche des informations dans divers domaines.

Afin de valider mes connaissances informatiques, j’ai préparé et obtenu un titre professionnel de Développeur Web/logiciel de niveau III (Bac+2).

Suite à l'obtention de ce titre, on m'a proposé de rejoindre GrDF afin d'y effectuer un contrat de professionnalisation en tant que Technicien Bdd Patrimoine. Challenge réussi, j’ai de ce fait obtenu une certification GrDF.

Au vu de mes changements professionnels, je pense que mon adaptabilité n’est plus à démontrer.



Au sein de GrDF Valenciennes, j’ai eu l’opportunité de découvrir et de m’intéresser aux métiers de l’énergie et des réseaux de distribution Gaz.

Par ce contrat, j’ai découvert ce qu’était la cartographie Gaz, les différentes étapes nécessaires à l’évolution du réseau et appris à quel moment les différents services interviennent dans une affaire. Ces connaissances, je les aie acquises notamment grâce au fait que j’ai occupé un poste dans le bureau « Guichet Fond de plan » du service de cartographie de Valenciennes.

En effet, ce bureau est en relation avec les différents acteurs tels que le BERG, la MOA, la MOAD, les chargés d’affaires, les prestataires externes pour la réalisation des travaux ou ceux qui font le Levé du Fond de Plan.

Avec mes compétences informatiques, j’ai eu également la possibilité de développer de petits programmes pour automatiser les tâches, de mettre en place des procédures et de rédiger des pas-à-pas pour la gestion des dossiers.

Mon intérêt pour l’énergie du gaz est là !



Aussi, je reste ouvert à toutes autres propositions qui seraient en accord avec mes capacités.





Mes compétences :

Wordpress

PHP

Magento

Web

Informatique

Création de site web

Content Management System