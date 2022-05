Sébastien LIAGRE

Après de nombreuses expériences dans le monde de la musique et de la culture ainsi qu'une Licence Arts & Culture et un DUT Information & Communication, j'ai décidé de me spécialiser dans le domaine de la communication culturelle.



En 2004, j'ai monté une association qui promouvait les musiques actuelles sur Lille et je me suis occupé de toute la communication jusqu'à sa fermeture en 2010. J'ai donc pu mettre en place tout un process de communication à travers site web; newsletter, relation presse et événementiel.



En parallèle, je me suis investit dans la communication d'une expo-vente lilloise dès 2009, expo-vente initiée par l'association Bidules et se nommant "Le rencart des créateurs".



En 2009, j'intègre l'association Brasil Afro Funk qui ouvrait un nouveau lieu de diffusion culturelle sur la métropole lilloise : La Barraca Zem. J'ai pu alors développé tous les outils de communication de cette nouvelle structure tout en continuant à promouvoir les activités du collectif Brasil Afro Funk.



Depuis 2010, je suis graphiste en free-lance.

(clients : mairie de quartier de Fives, Service Civil International, Centre Social Mosaïque)