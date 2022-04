Titulaire d'un MBA Spécialisé en e-Business et d'une Maitrise d'Informatique, j'occupe actuellement le poste de Responsable des Services Internet de la Banque à Distance au sein de la Société Générale.



Passionné d'entrepreneuriat, je suis gérant associé de 2 sociétés :

Vivréo : Société spécialisée dans la gestion du stress en entreprise par eLearning.

http://www.vivreo.fr

Les P'tites Colombes : Micro-crèche privée.

http://www.lesptitescolombes.com



Je suis également professeur de Krav-Maga dans un club que je préside et dont je suis le fondateur : http://www.kmea.fr



Pour plus de renseignements, vous pouvez me contacter à l'adresse :

aziz.daifi@gmail.com



Mes compétences :

emailing

ergonomie

eBusiness

eMarketing

Gestion de projet