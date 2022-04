Gilles VAN BOXSOM

Responsable d’exploitation, je gère ou ai géré à la fois des équipes et des parcs de véhicules ; ainsi, je me suis occupé :

- de la gestion des ensembles routiers et des chauffeurs, afin d’optimiser le taux d’occupation d’un parc dédié

- d’une responsabilité sur le routage national avec le management d’une équipe de routeurs/affréteurs

- des liens avec les clients pour affecter les bons moyens aux besoins.



Au cours de ces emplois, j’étais en constante recherche d’optimisation, en fonction des évolutions des données clients.



Ces tâches nécessitaient de l’organisation, de la rigueur, de l’analyse, de la pédagogie, de la diplomatie et m’ont permis de développer mes capacités de management.