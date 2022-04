Gilles VANGREVELYNGHE

Je mets à votre disposition mon expérience en Santé publique et en Education pour la santé.



Formateur et chargé de projet, voici en quelques points mes domaines de compétence :



- SANTE : Santé publique, Promotion de la santé, éducation du patient, santé communautaire, empowerment, compétences psychosociales, santé émotionnelle, estime de soi,



- PROJET : méthodologie de projet, outil d'analyse PREFFI2.0, outil de catégorisation QUINT ESSENZ, recherche action,



- DYNAMIQUE DE TRAVAIL : partenariat, travail en réseau, dynamique de groupe,



- COPING : gestion du stress, prévention de l'épuisement professionnel, animation de groupe pour le développement de l'auto-efficacité



- THEMATIQUES : Travail en réseau, santé globale, gérontologie, maltraitance/bientraitance, gestion de la souffrance psychique et de la crise suicidaire, Promotion du vieillissement réussi, activité physique des seniors, protection de l'autonomie, vie sexuelle et affective, pathologies de l'intime.



Je travaille pour le CNFPT, l'INPES, le CNAM, l'UNCCAS, ainsi que des organismes régionaux et locaux : IFSI, IRTS, CLIC, Université...



Mes compétences :

Education

Gestion du stress

Méthodologie

methodologie de projet

Prévention

Santé

Santé Publique