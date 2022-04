Gilles VATBLED

Après une entrée dans la vie active en 1974, à versailles, j'ai suivi mon stage d'expertise comptable au Cabinet Griziaux et associés à AMIENS.



J'ai crée avec une consoeur, en 1985 mon propre cabinet.

Mon associée ayant quitté la région en 1987, je me suis rapproché du Cabinet VDB & Associés, en qualité de sous traitant, puis associé en 1991.



C'est à cette époque que je me suis totalement consacré à l'audit légal.



Au sein de ce cabinet nous avons developpé une cellule d'audit légal spécialisée, qui comprend maintenant 12 personnes.



Entr'autre, j'ai participé à l'installation et la prise en main d'un outil spécifique d'analyse de fichiers (ACL) au sein de notre cabinet, qui nous permet de réaliser nos missions avec un professionnalisme certain.



Mes compétences :

Analyse de données

Audit

Audit d'organisation

Audit légal

Organisation