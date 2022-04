Francis GEORGES

Entré chez TOLARTOIS en 1980 en tant qu'analyste programmeur, j'ai occupé successivement les postes de responsable d'exploitation, responsable d'applications, responsable systèmes d'information et réseaux de communication jusqu'en 2002.

Ensuite j'ai réalisé l'audit des Ressources Humaines afin de faire évoluer les outils existants et en mettre en place de nouveaux sur une durée de 3 ans.

J'ai engagé une Validation d'Acquis de l'Expérience (VAE) et j'ai obtenu un master professionnel en Technologie de l'Information , de l'Internet et des Réseaux de communication (TIIR).

Je suis actuellement Responsable SIRH chez CTS.

