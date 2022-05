Pauline BOUSSARD

Depuis plus de 6 ans, je construis mon parcours professionnel autour du commerce et du marketing. Mes différentes expériences d'ingénieur d'affaires et d'assistante marketing ont intensifié mon intérêt pour les chiffres, l'analyse, la communication et la créativité. Aussi, j'ai pu développer le sens de l'écoute, de l'autonomie et de l'esprit d'équipe.



Je souhaiterai mettre mon besoin d'être animée par la mise en oeuvre et la concrétisation des projets au sein de votre entreprise.



En espérant vous rencontrer prochainement.



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Marketing stratégique

Développement commercial

Conduite de projet

Storyboards

Microsoft Word

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access