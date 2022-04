Gilles VELA

Animé par la volonté de répondre efficacement aux besoins détectés auprès de mes clients en matière d'épargne, de crédit, d'assurance IARD, de fiscalité, j'exerce le métier de conseiller bancaire avec disponibilité et conviction.



La relation de confiance que je construis avec ma clientèle me permet d'apporter une vraie valeur ajoutée à chaque action réalisée.



La diversité de l'activité de Conseiller est à l'origine de nombreuses occasions d'intervenir et de suivre sur la durée chaque client satisfait. La reconnaissance inhérente à ces situations représente l'une de mes plus fortes motivations.



Mon leitmotiv en entretien : trouver l'équilibre entre intérêt du client et objectif commercial.



Mes compétences :

Assurance IARD

Gestion, Fidélisation et developpement de portefeu

Gestion et analyse de risque

Crédit immobilier

Optimisation fiscale