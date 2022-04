Sylvain MONICHON

20 ans d'expérience dans les domaines du print, du promotionnel, et du marketing, m'ont permis d'acquérir de sérieuses compétences aussi bien off-line que digital.

Des compétences mises au service de différents secteurs comme la communication, santé, laboratoires pharmaceutiques, bancaire, assurance, automobile, etc...

En véritable passerelle, j'assure la bonne coordination entre le pôle marketing commercial et les services, informatique, production, ou prestataires. En relation étroite avec les directeurs de clientèle et leurs équipes, je participe à la prise de brief, au brainstorming, définis le concept créatif adapté aux canaux et en assure la réalisation graphique en adéquation avec le charte graphique client.

Je garantis la qualité des livrables, tout en respectant le planning, en parfaite autonomie, comme au sein de mon team.

C'est avec rigueur et disponibilité que je coache mon service.

Entreprenant, impliqué et organisé, c'est avec passion que je m'investis sur chaque projet.



Mes compétences :

QuarkXPress

Responsive Design

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Graphisme print

Adobe Photoshop

Web design

Charte graphique

Identité visuelle

Direction artistique

communication Santé

Marketing relationnel