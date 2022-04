En plus de 20 années de carrière dans l'industrie et le bâtiment,j'ai pu mettre en pratique mes compétences techniques

et en acquérir de nouvelles.

homme de terrain je souhaite aujourd’hui commencer un nouveau projet .

j ai a cœur de relever de nouveaux défis



Mes compétences :

Commodities

Continuous Improvement

budget maintenance

Internal Audit

ISO 900X Standard