Gilles VERDEZ

Chroniqueur radio-télé depuis 2000, j'ai occupé durant 13 ans de hautes fonctions managériales dans la presse écrite (France Soir, Le Parisien) après avoir foulé le terrain en tant que Grand Reporter (L'Equipe). Les téléspectateurs me surnomment « Le procureur », parce que je pratique l'anti-langue de bois. Actuellement, je suis journaliste indépendant et débatteur sur I-Télé (« 20 heures foot » et le week-end), RFI (« Radio foot internationale »), RTL (« On refait le match » et soirées exceptionnelles) et chroniqueur D8 #TPMP (Touche Pas à Mon Poste)



Auteur de 5 ouvrages sur le monde du football et de la politique, j'ai obtenu le Prix de littérature politique Edgar Faure 2013 pour "Manuel Valls les secrets d' un destin".(Editions du Moment) avec Jacques Hennen, co-auteur.



J'enseigne à l'ESJ, depuis 2010, pour le Master Sport.



