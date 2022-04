Gilles VERDET

52 ans

Marié

Domicilié près de Lyon



1983 Bac C

1985 DUT Génie électrique

1986 post DUT Protechnico



1988-1990 Permanence Européenne : Chargé du recrutement du placement et de la gestion d'un portefeuille d'intérimaires



1990-1991 Technico commercial chez TEKELEC Agence de LYON, distributeur de composants électroniques



1991-1994 Technico commercial chez SECAD (01). Prospection pour le développement de nouveaux clients pourl'étude et la fabrication de cartes électroniques.Mise en place d'opérations de communications



1995-1997 Technico commercial chez DIMACEL composants agence de Lyon. Distributeur de composants électroniques



1997-2002 Technico commercial chez MATELECO distributeur spécialisé dans la connectique et l'électromécanique. Démarrage de l'agence de Lyon.



2002-2008 DEL groupe BETRONIK (AVNET) Technico commercial sur composants électroniques sur 1/4 sud est de la france + support marketing sur certaines cartes distribuées. Responsable du suivi des clients ferroviaires sur toute la France.



2008 à ce jour TYCO Electronics. Ingénieur commercial en charge du suivi de clients directs et de la distribution sur le 1/4 sud-Est En HOME Office. CA environ10 M$



A votre disposition si vous avez besoin de plus d'informations



Mes compétences :

Commercial

Connectique

Electronique

Vente

Industrie