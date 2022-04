Gilles VERRAC

Avec une expérience professionnelle de près de 25 ans je suis capable de:



Me situer dans le système complexe de l’entreprise et dans ses projets.

D'assurer des responsabilités économiques, organisationnelles et humaines.

D'être un leader et un animateur reconnu tant au niveau fonctionnel que hiérarchique.

D'être un promoteur du changement attentif aux évolutions structurelles, technologiques et sociales.

De m’impliquer dans une démarche qualité, et garantir l’application d’une politique de prévention en matière de sécurité, de conditions de travail et d’environnement industriel.