20 ans d'expérience Marketing et Commercial dans le domaine de l'audiovisuel et du multimédia.







Mes compétences :

Animation d'équipe

Animation de réseaux

Marketing opérationnel

B to B

Communication

Commerce électronique

Management commercial

Management de projets

Manager

Nouvelles technologies

Marketing

Hospitality

Réseaux

Hôtellerie

Audiovisuel

VOD

IPTV

IP

Audio Multi-room

Affichage Dynamique