Gilles VIDAL

Ancien élève des Beaux-Arts de Toulouse, j’ai d’abord été architecte d’intérieur pendant près de 11 ans ; en 1998 j’ai radicalement changé d’orientation pour devenir photographe. C’est d’abord par le biais du panorama interactif que ma production photographique a été reconnue, avec de nombreux reportages effectués pour le compte de journaux en ligne (Libération, Rue89, 20 Minutes, ...).

Depuis plusieurs années et plus particulièrement depuis mon installation sur Paris, j’oriente mon travail sur trois axes principaux : les photos “volées”, les portraits et les photos de corps humains ou animaux.

La lumière, les contrastes, les matériaux, le sens de la composition sont essentiels dans mon travail, résolument dépouillé et très graphique.