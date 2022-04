Gilles VIGNI

MAINTENANCE / ORDONNANCEMENT / SÉCURITÉ

- Mise en place, suivi et actualisation de la base de données GMAO

- Standardisation & conservation machine

- Contrôles non destructifs : Analyse vibratoire ; Endoscopie ; Magnétoscopie ; Mesures d’épaisseurs ultrasoniques et source nucléaire ; Lignage laser ; Analyse d’huile ; contrôle électrique infra rouge

- Suivre les fournisseurs et les prestataires, Gestion de projet groupe

- Mise en place de la maintenance préventive

- Suivi des contrôles réglementaire DRIRE / APAVE

- Elaboration des plans de préventions

- Participation aux plans de démarches qualité

- Planification et coordination d’une équipe de techniciens

- Dépanneur sur ligne de production : Electricité, mécanique, pneumatique.



MÉTHODES / AMÉLIORATION CONTINUE

- Détermination des critères d’essentialités process

- Calcul d’indicateur (MTBF, MTBR)

- Création de fiches de poste & mode opératoire : SMED / 5S / WCM(World Class Manufacturing / BPF (Bonne Pratique de Fabrication)

- Développement des compétences au poste de travail

- Suivi et analyse des résultats

- Animation ou participation équipe de projet 5S, SMED et Kanban.



FORMATEUR

- Maintenance premier niveau, fiche procédure de démarrage

- Progiciel SAP, module MM Achats/Stocks

- Formateur maintenance, Automatisme, électricité, politique de maintenance

- GMAO

LANGUES

Anglais, Bulats niveau A2 (TOEIC 643)

Anglais technique lu

Neerlandais notions



Mes compétences :

Amélioration Continue

Contrôles non destructifs

Maintenance

Ordonnancement

Production