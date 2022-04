Gilles VON WIHL

Synthèse professionnelle

- Chef de projet Senior : Plans d'actions, Equipes, Budgets, Référentiels PMO, ITIL, CMMI

- Mise en oeuvre de logiciels, modélisation des processus et des données, niveaux de risques, résolution de problèmes

- Expert en systèmes d'informations bancaires (28 ans) et industriels (10 ans) cf. métiers et techniques

- Connaissance étendue des technologies informatiques, grande capacité d'adaptation et dévolution

- Références en Allemagne sur des opérations de portées régionale, nationale et européenne



Mes compétences :

- Gestion de projet

- Assurance qualité

- Project Management Office

- Ecriture

- Composition musicale