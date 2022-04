Gilles WALTHER

Je suis responsable des expéditions et affretements pour deux sites de production basés en Alsace et dans la Drôme,



negociateur transport et tarification



- négociateur transport, et responsable des transports et affrètements

- Gestion logistique des usines de Wissembourg (Bas-Rhin) et de Montélimar (Drôme)

- Mise en place des plannings de transports et créations des ordres de fabrications sur RM400 et ERP SAP

- Encadrement de 5 caristes sur 3 sites de production

- Gestion d’un budget transport de 4 millions d’euros

- Auditeur interne et externe certifié par OXALIS



Mes compétences :

Transport

Responsable logistique

Logistique