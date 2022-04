Gilles Warot



Miagiste, passionné d'informatique et de nouvelles technologies numériques, j'ai choisi de débuter comme développeur d'interfaces VB sur un traducteur EDI chez INFLUE, Editeur de logiciels.

Le changement complet de technologie fut pour moi un premier palier et l'occasion de penser différemment, de découvrir de nouvelles approches, de nouveaux collaborateurs.



Maître d'oeuvre sur un logiciel de dématérialisation de factures conforme aux articles 289-V et 289-Bis, j'ai piloté les développements à l'étranger, la conception réalisée en interne, les MCD de l'application et étais en charge du projet de certification de notre logiciel de dématérialisation de factures auprès de GS1 France (certifié depuis le 16/12/2009).



Chef de projet sénior pour des grands comptes donneurs d'ordre, j'ai apporté mon expertise pour la mise en place des flux de factures dématérialisées. Je supervise et dirige aussi une équipe d'intégrateurs chargés de la mise en place des flux dématérialisés entre fournisseurs et acheteurs.



Responsable du service Clients, j'utilise au mieux mon expertise technique et fonctionnelle pour apporter solution et satisfaction à nos clients.



