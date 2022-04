Gilles WÉBER

Responsable des Ressources Humaines - Développement de projets RH.



Mes compétences couvrent :

- la stratégie RH et le pilotage de projets de développement RH

- la responsabilité de la fonction RH : recrutement - formation - mobilité - contrôle de gestion sociale - ADP/paye - organisation des équipes en business partner RH

- le conseil opérationnel en RH auprès des dirigeants et des managers, en cohérence avec leurs priorités

- les relations sociales et le dialogue avec les Instances Représentatives du Personnel

- l'identification et la gestion des talents, l'élaboration de parcours d'intégration et de développement des compétences



J'exerce depuis une quinzaine d'années des responsabilités de direction de projets et de management de services ressources humaines, dans le cadre de missions de longue durée.



Mon credo : conjuguer ressources, relations et richesses humaines au service de la performance de l'entreprise.



Mes compétences :

Change management

Coaching professionnel

Gestion des ressources humaines

Formation professionnelle

Dialogue social

Management de la fonction RH

Recrutement