Gilles YIBOGOG,

né le 20 août 1953 à Logyamben (Sanaga Maritime) au Cameroun.

- J'ai fait mes études primaires à Douala (Cameroun)

secondaires à Yaoundé de 1966 à 1970 au Collège Lhyssouck.

- Après l'obtention du CAP Aide Comptable en 1970,

- j'ai été embauché à la SOCCA comme Aide-Comptable en décembre 1971.

- de 1971 à 1974, j'ai suivi des cours consulaires (Chambre de Commerce)et j'ai obtenu le Brevet Professionnel de Comptable (1974)

- de 1974 à 1975 j'obtiens le Certificat Probatoire au DECS.

- de 1975 à 1976, j'obtiens le Certificat d'Etudes Comptables du DECS.



Professionnel :



- 1971 à 1974 : Aide-Comptable à la SOCCA (Crédit automobile)

- 1974 à 1993 : Comptable, Administrateur de Comptes puis Agent Commercial chez IBM France et CBM

- depuis 1993 : Ingénieur Commercial CFAO Technologies chargé des PME/PMI

- Je suis membre ISACA (Information System Audit and Control Association) depuis 2009

- Je me prépare au CISA (Certified Information System Auditor) en juin 2011.



Mes compétences :

Systèmes d'Information