De nature rigoureuse et dynamique, je sais prendre la hauteur dans toutes les missions auxquelles je suis convié aussi bien en équipe qu'en toute autonomie. Je ne crains pas la pression et le respect des délais est l'une de mes priorités dans les tâches que je suis amené à effectuer au sein d'une société.



Mes compétences :

Pack office

Logiciel comptable ( EBP compta évolution et paie)

Titulaire d'un permis B

transport et logistique

Gestion de portefeuille clients

maîtrise pack ebp compta classic