François LECLERC

Vente :

- Définition de plan d'action commercial (ciblage, prospection, démarchage, interlocuteurs, préparation de dossiers techniques, ...),

- Conception et étude de faisabilité technique et financière (chiffrage, bilan, ...) suivant la demande du client et établir le devis,

- Négociation avec le client les modalités du contrat de vente (contrat de construction, marché de travaux,…),

- Gestion, suivie et analyser les résultats des ventes et proposer des ajustements…



Métré :

- Analyse du dossier de construction (dossier d’architecte, plan, cahier des charges, appel d’offre…),

- Réalisation de relevés (dimensions, surface, volumes, situation,…) sur le chantier,

- Evaluation de la quantité de matériaux et le volume d’heures de travail de l’ouvrage à réaliser,

- Sélection de fournisseurs et prestataires, négociation des conditions du contrat et contrôler la réalisation des produits,...

- Calcule du coût unitaire de chaque opération et établir le devis de la réalisation globale de l'ouvrage.

- Procédures d'appel d'offres, Normes de la construction, Cahier des Clauses Administratives Particulières,

- Calcul et méthode des déboursés, Calcul de métré Tout Corps d’Etat TCE (sauf VRD),



Dessin :

- Regrouper les données techniques, photos, éléments juridiques, ... pour la réalisation de plans,

- Réaliser ou modifier les schémas, les épures, les plans des ouvrages, des installations, des aménagements selon les normes et les évolutions de contraintes,

- Déterminer et faire évoluer les nomenclatures, les spécifications et les cotations des plans, (base de donnée,…)

- Conseiller et apporter un appui technique au maître d'œuvre (mode constructif, type, ...)

- Utilisation de logiciels de Conception et de Dessin Assistés par Ordinateur -CAO/DAO,



Conduite de travaux :

- Définition des moyens techniques, financiers et humains à partir du projet et réalisation du planning des travaux,

- Consultation et sélection des fournisseurs, des sous-traitants, des prestataires,

- Organisation sur le chantier l'approvisionnement en matériel et en matériaux, les emplacements d'engins et les zones de stockage,

- Etablissement du planning de l'activité du personnel et l’affecter sur les postes,

- Contrôler la conformité de réalisations de fournisseurs, sous-traitants, prestataires,



Mes compétences :

Conduite de travaux

Dessin

Métré

Vente

Tableur et traitement de texte Word, Excel, Works,

CAO SOFT PLAN ( module plan, métré et image 3D).

CAO DIETRICH

Devis et métré SAGE BATIGEST, BATMAX et BATIPRIX

CAO 2D DRAFT SIGHT

AutoCAD

Gestion des entreprises