Gilles YVART

Des questions, des renseignements complémentaires :

Téléphone: 06.19.19.31.32 // 03.64.22.68.87



COMPÉTENCES: relationnel, adaptabilité, responsable, autonome, dynamique, négociation



Connaissance du milieu agricole, de l'agriculteur aux fournisseurs :

- Coopérative (6 campagnes en tant que responsable de silo, gestion de 2 intérimaires)

- Constructeur (3 ans chez un constructeur de machines agricoles avec 250 points de ventes)

- Réseau Agro-distribution (9 ans de relations avec les réseaux de distributions agricoles MACHINISME et VÉGÉTAL : connaissance de la concurrence, de l'offre et du marché)

- Agriculteur (2 diplômes agricoles : BTS et INGÉNIEUR. Issu du milieu agricole)



AUTRES :permis B, AFPS (secourisme), Toeic 775 / 1000



Mes compétences :

Anglais

Communication

Distribution

GRC

KAM

Management

Management Relationnel

Marketing

Microsoft CRM

Relationnel

Réseau de distribution