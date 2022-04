Gillet AURÉLIE

PSYCHOLOGUE CLINICIENNE ET DE LA SANTÉ - DANSE THÉRAPEUTE-HYPNOTHERAPEUTE



soutien psychologique, psychothérapie



spécialisée aussi dans l'accompagnement des personnes présentant une maladie chronique (aide au sevrage tabac et problématique addictive, soutien au niveau des troubles alimentaires, de l' obésité ,du diabète, douleurs chroniques,

l'accompagnement psychologique de malades respiratoires,...)



Actuellement en poste ,psychologue clinicienne à la Maison d'accueil spécialisée de Bort les Orgues en Corrèze à mi-temps où j'accompagne des personnes en situation de handicap .

Et en cabinet libéral à la MAIRIE d'ANTIGNAC dans le Cantal, où je propose des consultations individuelles ainsi que des ateliers de groupe sur divers thèmes (gestion du stress, écoute de la douleur et apaisement, etc.)



Egalement je propose des ateliers FEMIN'IN réservée aux femmes afin de travailler l'estime de soi , la confiance en soi et un travail autour de la féminité, du corps féminin ...à travers des ateliers de danse thérapie, de soins et de relaxation ainsi que des temps d'échanges.



J’appréhende l'individu dans sa globalité en tenant compte de sa singularité, son individualité et ses capacités pour comprendre son fonctionnement psychologique et lui proposer un soutien ou un travail psychothérapeutique selon la demande. Je peux utiliser l'entretien clinique aussi bien que l'hypnose ou d'autres techniques complémentaires, en accord avec le patient, afin de proposer un suivi personnalisé et au plus proche de ses besoins . En respectant le code de déontologie des psychologues.



Mes compétences :

Théâtre

Danse adaptée

Langue des signes Française

Hypnose

Relaxation