Allain AURÉLIE

Ma devise : Efficacité = Compétences + Motivation pour transposer 20 années d’expertise en tant que Directeur Marketing & Communication BtoB.

Mon parcours, stratégique et opérationnel, acquis dans un univers multiculturel,à l'international,m'a permis de créer ou faire évoluer et piloter un Département Marketing,dans les Services (NTIC, Formation) et l'Industrie.



J'agis en accompagnatrice du changement et je suis fédératrice de l'impulsion nécessaire pour accélérer et soutenir votre croissance,asseoir votre positionnement et optimiser votre notoriété marque et produits sur les marchés Europe et monde.



Je souhaite donner un sens à votre vision stratégique marketing globale, online et offline, dans un souci d'optimisation de la relation client interne et externe, des process et du ROI.



Mes compétences :

Marketing stratégique

Marketing online

Marketing relationnel

Management

Communication

Négociation

Formation

Management de projet

Marketing opérationnel & d

Evénementiel/

Brand strategy

Marketing opérationnel

Communication globale

Conduite du changement

Cross selling

Réseau de distribution

ROI

Ereputation

B2B

Online