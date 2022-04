Gillet LIONEL

Je souhaite apporter et partager mes 27 années d’expériences professionnelles et les nombreuses réalisations industrielles. Ce qui m’anime aujourd’hui; répondre à un besoin ou à une problématique, apporter des réponses par le développement de solutions techniques.

Pour me définir : pragmatique, curiosité pour la nouveauté, force de propositions, fort engagement, rigueur, travail d’équipe, capacité à fédérer, assertivité



Mes compétences :

Bancs de test

Chef de Projets

Cost saving

Création

Economie

Économie d'énergie

Energie

Innovation

Management

Microelectronics

Second oeuvre

Service généraux

Technique

Test

SolidWorks

Gestion de projet

Réduction de coût