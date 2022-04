Gillian BERDUGO

Mes 21 mois d'expériences professionnelles, m'ont permis de faire évoluer mes connaissances vers des compétences au service de mes employeurs.



Grâce à mes missions de Chargée de recrutement et Chargée de formation, j’ai pu acquérir une rigueur professionnelle reposant sur des connaissances techniques et multiculturelles, un solide sens du relationnel et une capacité à m’adapter à de nombreuses circonstances. J’ai appris à mettre au service de la fonction mon sens de l’efficacité et du travail en équipe, notamment grâce à mon double diplome RH obtenu à Staffordshire University (Royaume-Uni).



Je suis ASSISTANTE RH. Si, comme moi, vous êtes convaincu que le capital humain est plus performant lorsqu’on lui offre un environnement de travail optimal, via la gestion de la diversité, la formation et des politiques RH innovantes, alors je souhaite partager avec vous.







Mes compétences :

Diversité

Formation

Projets transversaux

Ressources humaines

RSE

RSE & Diversité