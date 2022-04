Gillian DIEZ

Bonjour,



Je suis Photographe Auteur.



Mes compétences sont variées, même si je suis plutôt spécialisé en Mode/beauté. Mon credo: le sens de l'image adapté aux besoins de mes clients.



Mon travail est destiné principalement à des diffuseurs: agences de pub, communication d'entreprise, magazines, presse, éditeurs, évenementiel,



Mais également aux PME pour leurs pubs et visuels,



Et enfin à la réalisation de phototèques pour organismes privés ou nons, conseils généraux, mairies, etc...



http://www.annakhine.book.fr

http://www.annakhine.bookfoto.com



Je suis aussi musicien et à ce titre membre du groupe de rock fuzion IN DELIRIUM



http://www.indelirium.fr

http://www.myspace.com/indeliriumtheband



Mes compétences :

Art

Audiovisuel

Auteur

Communication

Evénementiel

mannequinat

Mode

Nikon

Paysages

Photo

Portrait

Presse

Publicité