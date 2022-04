Gilliot LUC

Mes domaines de prédilection sont :

*La transition énergétique,

*L'installation et l'audit de systèmes solaires thermiques combinés,

*La conception de bâtiments « basse consommation » (BBC ) et de bâtiments à énergie positive (BPOS) dans une démarche de haute qualité environnementale (HQE),

*La conception de bâtiments bio-climatiques intégrant la gestion des surchauffes estivales,

*La gestion de l'efficacité énergétique pouvant intégrer un audit énergétique global (AEG) et un diagnostic de performance énergétique (DPE) des bâtiments industriels ou communaux,

*l'étanchéité à l'air et à l'eau des bâtiments neufs et anciens dans la gestion de l'isolation par l'intérieur comme par l'extérieur,

*La récupération et la gestion de l'eau.



Mes compétences :

Bois

Développement durable

Energie

Énergie renouvelable

Hydraulique

Peinture

Peinture naturelle

Solaire

Solaire thermique

Audit énergétique

Chauffage

Efficacité énergétique