Gillot NINA

Je suis actuellement en poste de commercial export. J'ai des objectifs, des défis. Dans une société de trading international je suis chargée aussi bien de l'achat de marchandise chez les fournisseurs Européens et Américains que de la vente chez mes clients du Moyen orient, d'Amérique du sud, d'Afrique et d'Europe de l'est. Mes principales missions sont donc de répondre aux besoins d'une clientèle exigeante en trouvant les fournisseurs adéquat .



Mes compétences :

Export

Import

Commercial

Vente