Axalto est le premier fabriquant de cartes à microprocesseur au monde avec une part de marché de 27 % (Gartner, 2003).



Précurseur dans la conception et le développement de nouveaux types de cartes à microprocesseur, comme des applications qui leur sont liées, Axalto anticipe et modèle depuis maintenant plus d’un quart de siècle les tendances du marché de la carte à puce.