Gimenez JEAN PHILIPPE

Les passionnés soulèvent le monde, et les sceptiques le laissent retomber.

[ Albert Guinon ]





Photographe Lyonnais travaillant dans le monde de la mode (catalogue,edito, publicité, book, produits) sur la france et l'europe ,un projet pour particulier ou entreprise ,n'hésitez à me contacter.

Je répond sous 12h maxi ,réactivé ,rapidité ,discrétion et qualité sont des mots qui peuvent résumer ma façon de travailler.



Je vous invite à consulter mon site généraliste : http://photographe-lyon-jpgimenez.fr/

A très bientôt



Mes compétences :

Architecture

Mode

Photographe

Reportage

Wedding

Adobe Photoshop

Adobe Lightroom

Internet

Photographie