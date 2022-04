Gimont JUBIL INTERIM

Ouverture de JUBIL INTERIM GIMONT - 84 rue Nationale - 32200 GIMONT

Nous vous accueillons tous les jours de 14h à 18h



Nous accompagnons les demandeurs d'emploi dans leur recherche en tenant compte de leur expérience, savoir-faire, et aspiration professionnelle.



Nous accompagnons les entreprises dans leurs besoins en flexibilité :

- Trouver les compétences les plus adaptées, dans un délai le plus court et avec garantie du suivi de la mission et du respect de la législation.

- Simplifier la gestion en nous déléguant l'ensemble des démarches administratives et juridiques de votre personnel non permanent

- intégrer de nouveaux collaborateurs et les faire évoluer professionnellement