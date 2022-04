Alain DEQUEKER

Expert comptable diplômé. 10 années d'expérience en audit et commissariat aux comptes,

4 ans Direction financière, Direction comptable groupe.



Indépendant depuis 2001. Clientèle gros comptes (Total, Groupe Egis, Collectivités conseils régionaux, généraux...).



Prestations d'audit financier et contrôle qualité ISO.



Interventions en France et Etranger (hors CEE).



Spécificités Grands donneurs d'ordre marchés de la construction.

Consultant Start up - constitution JEI



Mes compétences :

Audit

Collectivités locales

Crédit impôt recherche

DSP

Expertise

Expertise financiere

JEI

Organisation

PUBLIC

Qualité

Recherche

service public

Transport

Transport public