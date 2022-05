Louis RASTOUL

• Assistance à maîtrise d'ouvrage, mise en place et pilotage de projets stratégiques (MISE EN ŒUVRE DES CONCEPTS CMMI) ,

• Diagnostic de système d'information,

• Conception et mise en place de système d'information (schéma directeur, cadrage et étude des besoins, cahier des charges, architecture fonctionnelle et technique, choix de progiciel, spécifications générales et détaillées, scénarios et plans de tests, recette, pilotage de projet)

• Conception, choix d'outils et mise en place de système de pilotage - tableau de bord d'activités,

• Organisation et procédures (re engineering),

• Connaissance des progiciels suivants :

 Peoplesoft V 8.8 et V 9.0 - Périmètre ESA (Consultant technico fonctionnel)

 Progiciel comptables : SAGE 500, ANAEL, SINORG

 Progiciels « métier » : EKIP (Crédit bail), Ti@mp (ERP gestion secteur bâtiment et TP), PEOPLESOFT AF (Affacturage)

 Notes de frais : NOTILUS (DIMO Gestion), ULYSSE

 Pilotage projet : MS PROJECT, QUALITY CENTER, HORUS

 Portails web : JOOMLA,

• Secteurs d’activités : banques, industrie et services, distribution, secteur public et parapublic (hôpitaux, établissement public scientifique et technique, universités, EPIC, EPA)





Mes compétences :

AMOA SI

Change Manager

BPM BPR Business Process Management Business

PMO.General Management

ERP

BI

Audit

Reenginnering

Consulting

AMOA

Cahier des charges

Système d'information

Schéma directeur

Administration

Organisation

Banque

Sage Accounting Software

Sarbanes-Oxley

PeopleSoft

Microsoft Project

Mercury Quality Center

Joomla

JDEdwards

Hyperion

Essbase

Cognos

CONSULTANT Organisation et SI : AMOA et conduite d

Management