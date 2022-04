Gina COLOMBO

C’est moi Gina, je suis actuellement senior Financial.

Eh bien oui, je n’ai pas fréquenté de grande Ecole de Commerce, je n’ai pas travaillé dans un cabinet d’Audit, ni dans le secteur industriel ou la Grande Distribution… Malgré cela, tous ceux qui ont travaillé avec moi disent que je suis passionnée par mon métier, que je suis d’une efficacité à toutes épreuves, et que je véhicule une joie de vivre et une positivité rarement rencontrées !



J’ai une expertise de plus de 17 ans en Contrôle de Gestion, et ce que j’aime faire c’est : créer, optimiser, suivre, apporter des solutions, former les collaborateurs, et partager.

Côté professionnel, les missions qui m’ont été confiées :

- Manager une équipe,

- Mettre en place la stratégie du Groupe auprès de la Direction France,

- Remonter et échanger les informations financières auprès du Groupe (en Allemagne)

- Mettre en place et optimiser les outils de gestion,

- Déterminer des indicateurs clés pour piloter l’activité de l’entreprise,

- Préparer et suivre le process budgétaire,

- Etre force de propositions pour respecter les budgets,

- Communiquer les chiffres clés lors de CODIR,

- Gérer les projets (Mise en place de la compta. analytique par B.U, transfert des analyses d’Excel sur un BI Qlikview),

- Former les collaborateurs sur les outils tels que : SAP, BI, Excel,

- Mettre en place des contrôles internes,

+ Je maîtrise le pack office, SAP, Qlikview.



Ma réussite est basée sur mon professionnalisme, le respect de chacun, l’empathie, la justesse dans mes décisions et propositions, et l’énergie que je dégage pour rassembler les personnes et créer une ambiance de travail sereine !



Selon moi : la vie professionnelle est une belle aventure humaine ! Alors, entrons en contact…



Mes compétences :

SAP

Excel et Access

Gestion

Trésorerie

Tableau de bord

Accompagnement

Business plan

Microsoft PowerPoint

Pilotage de la performance

Empathie

Comptabilité

Procurement

Sens du contact

Gestion de projet

Management

Aisance relationelle

Force de proposition

Organisation