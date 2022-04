Isabelle PASTEAU KOKOUENDO

15 ans d'expériences dont 4 en cabinet d'audit et commissariat aux comptes, et 11 ans dans des pme de groupes internationaux.

J'aspire aujourd'hui à intégrer et manager une équipe dans un service financier et RH.

Mes connaissances diversifiées (comptabilité française et IFRS, impôts, social) et complètes me permettent d'organiser et de répondre aux problématiques des entreprises.





Mes compétences :

Internet

Informatique

Finance d'entreprise

Finance

Contrôle interne

Contrôle de gestion

Comptabilité

Audit

Ressources humaines