Choisir les bons mots et les meilleurs concepts éditoriaux pour exprimer avec soin vos idées et entretenir des conversations engageantes avec vos cibles, tel est notre métier. Une idée n’a d’intérêt que si on sait l’exprimer, une idée n’a de force et de sens que si elle s’appuie sur la puissance des mots. Nous savons à quel point la qualité et l’originalité rédactionnelles influent sur les échanges et sur la réussite d’un projet pour captiver, fédérer et fidéliser.



Le fond engage la forme, le message embrasse l’enveloppe. La stratégie éditoriale influence et guide le territoire d’une marque, son univers graphique. Concepteur-rédacteur et Directeur de création, sensibles aux différents courants créatifs, nous sommes en mesure de manager chaque projet du mot à sa création visuelle.



Extraire l’originalité, insuffler la confiance, réinventer les codes pour toucher et réussir à se différencier, c’est notre mission à vos côtés.



#StratégieEditoriale #ConceptionRédaction #CommunityManagement #Journalisme



Gina Di Orio + Damien Gillet



www.idile-editorial.fr

www.idilenantes.fr



