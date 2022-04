Frederique RENARD

Environ 15 ans d'expérience en marketing dans l'industrie cosmétique (dont une partie au sein du Groupe l'Oréal)

Puis 4 ans d'expérience en communication : en agence, dans les media et dans l'événementiel.



Depuis une dizaine d'années formatrice et enseignante en marketing au sein d'écoles de commerce et d'écoles d'ingénieurs, à l'université et auprès d' adultes en reconversion.



En parallèle, j'ai créé sur Nantes une structure (ADELE Admission Directe Et parallèLE) pour aider les jeunes à se préparer efficacement aux concours d'écoles en admission parallèle et aux concours post-bac.



Pour accéder directement à mon CV en ligne :Array (si le lien ne fonctionne pas : n'hésitez pas à taper l'adresser dans votre navigateur)



Mes compétences :

Publicité

Marketing

Communication

Formation