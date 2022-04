Ginael Constel MPOUBOU

Cours d'Expertise Comptable à distance avec l'Universite North ALABAMA AUX USA (CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT )

Le cursus comprend 4 Modules a completer au plus tard le 30 Juin 2018 .Les quatres modules sont :



1.AUDITING & ATTESTATIONS



2.REGULATIONS



3.BUSINESS ENVIRONMENT &CONCEPTS

4.FINANCIAL ACCOUNTING &REPORTING



Mes compétences :

Reconciliations

Sieges

Capital Expenditures

Audit

budgets

Sage Accounting Software

Procurement

Petty Cash

Microsoft Word

Microsoft Windows XP

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Journals

International Financial Reporting

Funds format préparation

ERP ATLAS

Compensation and Benefits

Cash Flows