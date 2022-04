. Mécanicien industriel depuis 2012, cette expérience m’a permis d’encadrer une équipe, et de développer au fil des circonstances une bonne capacité d’adaptation, la pro activité, l’esprit d’équipe et d’analyse, la rigueur, le dynamisme, la créativité, l’habileté à évaluer les problèmes et à proposer des solutions. Habitué à travailler dans une société dans laquelle la culture du résultat est de rigueur, je souhaiterai apporter mon savoir-faire pour accroître la productivité.