Ginald OLIVIER

Je suis actuellement responsable d'une petite unité de production (15 personnes) qui consiste à surtresser des câblages électriques pour les programmes Airbus et Eurocopter.

Ma première expérience de management est très enrichissante puisqu'elle me permet d'être en étroite relation avec les clients, les fournisseurs, mais aussi les services de la Qualité, des Méthodes et de Gestion du personnel.



Mes compétences :

Amélioration continue

Gestion de projet

Management

Management transverse

Lean Manufacturing

Lean Engineering