Gines SALCEDO

Huissier audiencier - Ordonnancement des audiences pénales du Tribunal Judiciaire de Carcassonne (Tribunal de Police - Tribunal Correctionnel (Collégiales et Juge Unique)- Tribunal pour Enfants - C.R.P.C - Cour d'Assises. Ordre de passage et priorité des dossiers - Police des audiences - Répartition des Citations et significations.

antérieurement, retraité Gendarmerie depuis septembre 2011, les responsabilités que j'ai assumées tout au long de ma carrière de sous-officier au sein de la Gendarmerie Nationale Française et au cours des détachements accomplis au profit des Nations Unies m'amènent à rechercher un poste à l'expatriation, où je puisse utiliser mon expérience et mes compétences.

Autodidacte, mon parcours professionnel m'a permis datteindre le grade dadjudant-chef et dexercer le commandement opérationnel et administratif de différentes unités dans le respect strict des lois et règlements.

Quatre OPEX (El Salvador-Haïti- 2 fois Côte d'Ivoire), ma formation de gendarme et de militaire sont des garanties de sérieux, de grandes facilités dadaptation et de prise d'initiatives dans des missions au sein de pays instables.



