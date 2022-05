Patrice BROSSARD

Après une carrière réussie de plus de 30 ans au sein de la Gendarmerie Nationale, j'ai fait valoir mes droits à la retraite en novembre 2013.

Durant mon parcours professionnel j'ai eu l'occasion de servir à trois reprises comme "garde de sécurité" dans des représentations diplomatiques à l'étranger :

1992 - 1995 Ambassade de France à Bangui en Centre Afrique,

2000 - 2003 Ambassade de France à Abidjan en Côte d'Ivoire,

2009 - 2013 Ambassade de France à Bujumbura au Burundi.

Grâce a mes différentes affectations j'ai acquit une solide expérience dans le domaine de la sécurité des personnes et des biens.

Je suis aussi passionné de mécanique, et au cours de mes nombreuses mutations j'assurai l'entretien du parc autos et motos et la gestion des ingrédients et carburants.

Je recherche activement à repartir travailler en Afrique, je souhaite avoir l'occasion de mettre à profit mes acquis et mon savoir-faire pour mener avec succès une nouvelle mission.



Mes compétences :

Déterminé et motivé

Mécanique

Electricité

Rigoureux

Sécurité

Polyvalence

Permis bateau rivière, mer et hauturier

Permis A, B, EB et C