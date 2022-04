Formé par TRACTARFRIC EQUIPEMENT , diplômé d'un BT Mécanique auto et d’un CAP électricité auto, je possède une solide expérience de huit ans dans le domaine d’électromécanicien et maintenance d'équipements AUTOMOBILE et ENGINS.

Mon excellente connaissance en, mécanique auto, électricité auto, électronique électromécanique automatisme et en pneumatique me permet d'exercer en toute autonomie et garantit mon efficacité.