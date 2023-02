Giorgio MILESI

En France et en Italie

CREATIVITE:

Consulting : animation de groupes de recherche créative.



Formateur à la créativité :

• Les clés de la créativité

• Niveaux avancés en méthodologie et techniques d'animation.



Spécialiste des processus créatifs en équipe

• Problem Solving Process : animation, formation

• Analyse des besoins, analyse de la valeur : animation et formation

• Animation de réunions concernant :

• Création de nouveaux produits et services

• Amélioration de produits et services

• Communication de produits et services.



FORMATIONS A LA COMMUNICATION ET SKILLS MANAGEMENT



ETUDES QUALITATIVES

• Opportunités de lancement de nouveaux produits ou services

• Positionnement d’entreprises, de marques, de produits-services

• Etudes de comportements et attitudes,

• Observations ethnologiques, observations sur le lieu de vente

• Analyses de processus de choix et d’achat

• Etudes image institutionnelle et diagnostic marketing-mix

• Audits et autres études en interne



Mes compétences :

Créativité

Études qualitatives

Animation de formations